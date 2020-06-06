Холтби: никогда не смогу понять, что чувствуют темнокожие. Я в привилегированной категории

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился мнением о проблеме расизма в США.



«Одна из основных причин, по которой я не так часто пользуюсь соцсетями, заключается в том, что там сталкиваешься с большим количеством людей, которые много говорят, не подумав. Они не верят в то, что пишут. Я в течение недели размышлял, что хочу сказать, хотел обратиться к афроамериканскому сообществу, чтобы поделиться мыслями, за что, с моей точки зрения, должна нести ответственность белая часть нашего населения. Не думаю, что сейчас нужно сглаживать острые углы. Думаю, что пришло время посмотреть на себя в зеркало и понять, как нам стать лучше, как нам нести ответственность за прошлое, какие уроки извлечь, чтобы двигаться дальше.



Как человек, входящий в привилегированную категорию белых, я полностью отдаю себе отчёт в том, что никогда не смогу понять, с чем сталкивается темнокожий человек. Но у меня есть руки, уши и возможность высказываться, чтобы встать рядом с ним, прислушаться к его словам, исполненным гнева, поддержать каждого темнокожего мужчину, женщину, ребенка, чтобы они стали чувствовать себя равными мне», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.