Коулман — о разрешении тренироваться: у меня уже руки чешутся
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блэйк Коулман прокомментировал решение руководства лиги с 8 июня разрешить хоккеистам тренироваться малыми группами. Напомним, сроки возобновления сезона по-прежнему не известны.
«Иметь доступ к арене и льду и быть вместе с партнёрами — дорогого стоит. Говорил с ребятами — все с нетерпением ждут возвращения на лёд. У меня уже руки чешутся. Как и, уверен, у большинства ребят. Когда есть дополнительная мотивация к возвращению, тогда в раздевалке намного больше энергии, а матчей все ждут с ещё большим нетерпением», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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