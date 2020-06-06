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Фазель: даже если игроков из НХЛ не будет, ЧМ-2021 станет отличным турниром

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: даже если игроков из НХЛ не будет, ЧМ-2021 станет отличным турниром
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал тот факт, что на ЧМ-2021 может не оказаться игроков Национальной хоккейной лиги.

«Без присутствия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пхёнчхане было великолепное шоу. Если хоккеисты лиги не приедут, у нас всё равно будет отличный чемпионат мира. Но, с учётом возможного переноса начала турнира с 7 мая на 21-е, мы надеемся, что они приедут. Если же нет, то мы, конечно, не можем это никак контролировать. Но у меня есть ощущение, что регулярный чемпионат НХЛ в следующем сезоне завершится в начале мая.

НХЛ пытается возобновить чемпионат в конце июля и закончить сезон, поэтому для лиги сейчас это главный вызов. Когда нормальная жизни вернется, мы будем больше общаться с НХЛ на эту тему. Плюс есть ещё момент, связанный с политической ситуацией между Китаем и США, но мы следим за этим и будем работать», — цитирует Фазеля ТАСС.

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