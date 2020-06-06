Форвард «Баффало» Окпосо перенёс операцию на колене

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Кайл Окпосо перенёс операцию на колене, информирует официальный сайт «клинков». 32-летний игрок будет восстанавливаться на протяжении шести недель.



В прошедшем регулярном чемпионате 32-летний нападающий принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 19 (9+10) очков при показателе полезности "-3" и 28 минутах штрафного времени. Окпосо проводил на площадке 12 минут 50 секунд за матч.



Напомним, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат завершён досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».