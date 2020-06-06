Евгений Малкин показал навыки игры в баскетбол

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал новый пост в «Инстаграме». На видео российский форвард показал навыки игры в баскетбол.
«Солидно? Жду тебя, Андрей Кириленко», — подписал пост Малкин.
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».
С 8 июня — при условии выполнения каждым клубом всех требований, изложенных в протоколе, — клубам будет разрешено вновь открыть свои тренировочные базы в городах, чтобы позволить игрокам участвовать в индивидуальных тренировочных мероприятиях (вне льда и на льду).
Игроки будут участвовать на добровольной основе и будут распределены на небольшие группы (не более шести игроков одновременно плюс ограниченное число сотрудников клуба). Различные меры, изложенные в протоколе, предназначены для обеспечения игрокам безопасной и контролируемой среды, в которой они могут возобновить подготовку.
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