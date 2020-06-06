Вайсфельд: мне не понятно выражение «омоложение сборной». Её задача — победа на ЧМ и ОИ

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение Валерия Брагина главным тренером сборной России и петербургского СКА.
«Будет ли Брагин приглашать в свою команду игроков, которых хорошо знает по молодёжной сборной? Надо сказать, что это одна из самых распространённых тренерских ошибок. Наставники команд порой свято верят в хоккеистов, которые пять лет назад делали им результат. А люди между тем меняются. Кто-то начинает играть лучше, кто-то — хуже. Не знаю, насколько эта проблема характерна для Брагина. Но, учитывая структуру СКА, мне кажется, что там всё же менеджеры комплектуют команду, а не непосредственно главный тренер.
Мне вообще не очень понятно выражение «омоложение сборной». Национальная команда должна выигрывать чемпионаты мира и Олимпиады. Это её главная задача. Кто в ней будет выступать — молодёжь или ветераны, — какая болельщикам разница. Им победа нужна! Поэтому в первую сборную просто должны попадать сильнейшие на тот конкретный момент игроки. Вот и всё.
Тем более что в нашей истории уже были факты, когда мы пытались выступать на чемпионате мира составом из недавней золотой «молодёжки». Но эксперимент не удался, проиграли в четвертьфинале», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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