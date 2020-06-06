Кагарлицкий — о ситуации в СКА: с Кудашовым контакта не было, думал завершить карьеру

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий, вернувшийся в московское «Динамо» из СКА, рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в петербургском клубе.
«Меня просили забрасывать шайбу в зону и бороться, но в такой хоккей я никогда в жизни не играл. Кроме того, посмотрите на моё игровое время. Было, что я и восьми минут на льду не проводил. Иногда раздевался тринадцатым нападающим.
Контакта с Алексеем Кудашовым никакого не было. Я старался встретиться, обсудить проблему, но понимания не нашёл. Как-то был разговор секунд на 10-15. Мне сказали, что я делаю вообще не то, что нужно. И на этом всё. Как я это переживал? Честно, иногда думал завершить карьеру. На эмоциях, когда успокаивался, понимал, что этого делать нельзя. Но ситуация не устраивала. Да, у меня приличный контракт, но я всегда готов отрабатывать каждую копейку. Сидеть в запасе и наслаждаться большой зарплатой — это не для меня. Спасала семья, ребёнок, друзья.
Ребята меня поддерживали. Мы особенно сдружились на трибуне с Андреем Зубаревым, который установил рекорд питерского клуба по пропущенным матчам. Я на втором месте. Мне звонили мои друзья Вадим Шипачёв, Александр Мерескин, Сергей Магарилов, Олег Яшин, Павел Чернов. Все находили какие-то слова, так что я держался», — приводит слова Кагарлицкого «Спорт-экспресс».
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