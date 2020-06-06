СКА в День русского языка опубликовал портрет Пушкина в клубной амуниции
Хоккейный клуб СКА поздравил болельщиков с Днём русского языка, опубликовав портрет Александра Пушкина с клубной эмблемой на вороте пальто и в игровом шлеме синего цвета.
«Ай да Пушкин. 221 год назад взошло солнце русской поэзии. С днем рождения, Александр Сергеевич!» — говорится в сообщении петербургского клуба.
Фото можно посмотреть в «Инстаграме».
День русского языка (или Пушкинский день России) — международный день, посвящённый русскому языку. Учреждён ООН в 2010 году. Отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. В Российской Федерации праздник учреждён в 2011 году в качестве российского государственного праздника. В 2020 году Россия отмечает 221-й день рождения Пушкина.
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