СКА в День русского языка опубликовал портрет Пушкина в клубной амуниции

Хоккейный клуб СКА поздравил болельщиков с Днём русского языка, опубликовав портрет Александра Пушкина с клубной эмблемой на вороте пальто и в игровом шлеме синего цвета.

«Ай да Пушкин. 221 год назад взошло солнце русской поэзии. С днем рождения, Александр Сергеевич!» — говорится в сообщении петербургского клуба.

Фото можно посмотреть в «Инстаграме».

День русского языка (или Пушкинский день России) — международный день, посвящённый русскому языку. Учреждён ООН в 2010 году. Отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. В Российской Федерации праздник учреждён в 2011 году в качестве российского государственного праздника. В 2020 году Россия отмечает 221-й день рождения Пушкина.