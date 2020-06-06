Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА в День русского языка опубликовал портрет Пушкина в клубной амуниции

СКА в День русского языка опубликовал портрет Пушкина в клубной амуниции
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб СКА поздравил болельщиков с Днём русского языка, опубликовав портрет Александра Пушкина с клубной эмблемой на вороте пальто и в игровом шлеме синего цвета.

«Ай да Пушкин. 221 год назад взошло солнце русской поэзии. С днем рождения, Александр Сергеевич!» — говорится в сообщении петербургского клуба.

Фото можно посмотреть в «Инстаграме».

День русского языка (или Пушкинский день России) — международный день, посвящённый русскому языку. Учреждён ООН в 2010 году. Отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. В Российской Федерации праздник учреждён в 2011 году в качестве российского государственного праздника. В 2020 году Россия отмечает 221-й день рождения Пушкина.

Кудашов: предлагали остаться в СКА и сборной России, но я решил не продлевать контракт
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020