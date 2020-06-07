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Светлов: сытые и всем довольные хоккеисты победам не способствуют

Светлов: сытые и всем довольные хоккеисты победам не способствуют
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о введении потолка зарплат в КХЛ, отметив, что в этом есть скорее больше положительных сторон.

«Контракты многих игроков понизились, судя по прессе, это вызывает у ряда хоккеистов негативную реакцию. Не припомню, чтобы раньше такое наблюдалось. Любому тренеру проще работать с по-спортивному злым и мотивированным игроком, а сытые и всем довольные хоккеисты победам не способствуют.

Настоящего профессионала временное снижение зарплаты только мотивирует, заставит его прогрессировать, формулировать перед собой новые задачи. Наверное, будут и те, кто затаит обиду, но таких профессиональный спорт не прощает. Так что нам, тренерам, после введения потолка зарплат работать будет чуть легче", — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

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