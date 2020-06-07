Светлов: сытые и всем довольные хоккеисты победам не способствуют

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о введении потолка зарплат в КХЛ, отметив, что в этом есть скорее больше положительных сторон.
«Контракты многих игроков понизились, судя по прессе, это вызывает у ряда хоккеистов негативную реакцию. Не припомню, чтобы раньше такое наблюдалось. Любому тренеру проще работать с по-спортивному злым и мотивированным игроком, а сытые и всем довольные хоккеисты победам не способствуют.
Настоящего профессионала временное снижение зарплаты только мотивирует, заставит его прогрессировать, формулировать перед собой новые задачи. Наверное, будут и те, кто затаит обиду, но таких профессиональный спорт не прощает. Так что нам, тренерам, после введения потолка зарплат работать будет чуть легче", — приводит слова Светлова Russia-Hockey.
- 7 июня 2020
-
00:58
-
00:31
- 6 июня 2020
-
23:56
-
22:53
-
22:14
-
22:00
-
21:33
-
20:44
-
20:13
-
19:42
-
19:10
-
18:40
-
17:57
-
16:50
-
16:01
-
15:26
-
14:59
-
14:20
-
13:57
-
13:38
-
13:18
-
12:49
-
12:22
-
11:57
-
11:45
-
11:18
-
10:46
-
10:25
-
10:02
-
09:43
-
09:30
-
09:12
-
08:41
-
08:15
-
07:45