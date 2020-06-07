Малкин вошёл в топ-5 лучших центрфорвардов десятилетия по версии The Hockey Writers

The Hockey Writers назвал пять лучших центральных нападающих десятилетия.

Лучшим по версии издания стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. На втором месте расположился нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Замкнул тройку лучших нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон.

Российский нападающий Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял четвёртое место. В издании отмечается, что россиянин часто является лучшим игроком в лиге, когда его не беспокоят травмы. За карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 907 играх, в которых забил 416 голов и сделал 660 результативных передач.

Замкнул топ-5 нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос.

На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.