Тротц — о плей-офф НХЛ из 24 команд: фантастический формат, он принесёт пользу хоккею
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о предстоящем розыгрыше плей-офф НХЛ, в котором примут участие 24 команды.
«Это фантастический формат, он принесёт пользу хоккею, потому что обладателем Кубка Стэнли может стать даже команда, занявшая 12-е место. Настолько плотная конкуренция сейчас в лиге. Силы всех команд равны, и, если всё сделать правильно, через два месяца можно выиграть кубок.
Вместе с плей-ин нужно одержать 19 побед. В плей-офф с первого раунда надо выиграть 16 матчей, поэтому розыгрыш Кубка Стэнли будет полноценным. С моей точки зрения, нас ждёт фантастический плей-офф, совершенно непредсказуемый в связи с тем, что мы долго не играли», – цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.
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