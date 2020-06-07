Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тротц — о плей-офф НХЛ из 24 команд: фантастический формат, он принесёт пользу хоккею

Тротц — о плей-офф НХЛ из 24 команд: фантастический формат, он принесёт пользу хоккею
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о предстоящем розыгрыше плей-офф НХЛ, в котором примут участие 24 команды.

«Это фантастический формат, он принесёт пользу хоккею, потому что обладателем Кубка Стэнли может стать даже команда, занявшая 12-е место. Настолько плотная конкуренция сейчас в лиге. Силы всех команд равны, и, если всё сделать правильно, через два месяца можно выиграть кубок.

Вместе с плей-ин нужно одержать 19 побед. В плей-офф с первого раунда надо выиграть 16 матчей, поэтому розыгрыш Кубка Стэнли будет полноценным. С моей точки зрения, нас ждёт фантастический плей-офф, совершенно непредсказуемый в связи с тем, что мы долго не играли», – цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

Перрон: хоккей вернётся? Мы пока очень далеки от этого. А выход в плей-офф надо заслужить
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020