Андрей Коваленко: не умею разговаривать на французском, из-за этого обменяли из «Монреаля»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко рассказал о карьере в Национальной хоккейной лиге.
«Не скажу, что смена команд была частой, что смена клубов наложила негативный отпечаток. Три года провёл в „Квебеке“, потом переехал в „Колорадо“, и первый обмен в „Монреаль“ немножко стал шоком, потому что сезон начал очень хорошо и был на втором месте по результативности. В 16 матчах забросил 11 шайб, отдал 11 передач, возможно, это был бы мой лучший сезон в карьере. Потом мне объясняли, что это спортивная жизнь и иногда меняют даже лучших, даже Уэйн Гретцки был обменян.
В «Монреале» я не подошёл: не умею разговаривать на французском, неместный товарищ, из-за этого, скорее всего, и обменяли. Три года в «Эдмонтоне», считаю, тоже прошли удачно, там был мой лучший сезон по забитым голам. Там был и один из худших сезонов: сезон-1998/1999 не задался, но тогда я очень хорошо сыграл на Олимпиаде.
Если брать по игрокам, конечно, в первый год, когда играл в Квебеке, было очень интересно играть с Джо Сакиком, Валерием Каменским и Матсом Сундином — хорошие, простые ребята, с кем мне удавалось играть и показывать результат. Когда летал на драфт два года назад, видел Сакика, мы общались, но такого, чтобы созваниваться и поддерживать отношения, нет. Все-таки я больше русский человек», — цитирует Коваленко ТАСС.
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