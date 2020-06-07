Мясищев — о переходе в «Салават»: жаль расставаться с ЦСКА, но спортивный мир такая штука

Защитник «Салавата Юлаева» Игорь Мясищев прокомментировал обмен из системы ЦСКА в уфимский клуб. В минувшем сезоне российский защитник играл за «Звезду», которая является фарм-клубом ЦСКА в ВХЛ.

«Выражаю большую благодарность клубу ЦСКА, руководству и тренерскому штабу за веру в меня и мои силы. Жаль расставаться, но спортивный мир такая штука, что не знаешь, где можешь оказаться завтра. Для меня это большой шаг. Постараюсь пройти его, не колеблясь и не боясь ошибиться!



Хочу поблагодарить партнёров по клубу и наших болельщиков, мы с вами были хорошей командой. Спасибо за время, проведённое вместе, спасибо за поддержку, за веру в команду в трудные минуты, за добрые слова и за ваши голоса на трибунах. Жаль, что мы не смогли доиграть плей-офф. Готовились к этому очень долго и шли вместе единым кулаком, готовы были побеждать и идти вперёд, но коронавирус перевернул весь мир с ног на голову. Спасибо за всё, успехов и здоровья», — цитирует Мясищева пресс-служба «Звезды».