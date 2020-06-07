Мясищев — о переходе в «Салават»: жаль расставаться с ЦСКА, но спортивный мир такая штука

Защитник «Салавата Юлаева» Игорь Мясищев прокомментировал обмен из системы ЦСКА в уфимский клуб. В минувшем сезоне российский защитник играл за «Звезду», которая является фарм-клубом ЦСКА в ВХЛ.
«Выражаю большую благодарность клубу ЦСКА, руководству и тренерскому штабу за веру в меня и мои силы. Жаль расставаться, но спортивный мир такая штука, что не знаешь, где можешь оказаться завтра. Для меня это большой шаг. Постараюсь пройти его, не колеблясь и не боясь ошибиться!
Хочу поблагодарить партнёров по клубу и наших болельщиков, мы с вами были хорошей командой. Спасибо за время, проведённое вместе, спасибо за поддержку, за веру в команду в трудные минуты, за добрые слова и за ваши голоса на трибунах. Жаль, что мы не смогли доиграть плей-офф. Готовились к этому очень долго и шли вместе единым кулаком, готовы были побеждать и идти вперёд, но коронавирус перевернул весь мир с ног на голову. Спасибо за всё, успехов и здоровья», — цитирует Мясищева пресс-служба «Звезды».
- 7 июня 2020
-
11:55
-
11:30
-
11:00
-
10:33
-
10:14
-
09:45
-
09:24
-
09:00
-
06:11
-
00:58
-
00:31
- 6 июня 2020
-
23:56
-
22:53
-
22:14
-
22:00
-
21:33
-
20:44
-
20:13
-
19:42
-
19:10
-
18:40
-
17:57
-
16:50
-
16:01
-
15:26
-
14:59
-
14:20
-
13:57
-
13:38
-
13:18
-
12:49
-
12:22
-
11:57
-
11:45
-
11:18