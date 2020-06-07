Ховард — об отсутствии побед в 2020 году: не очень понимаю эту статистику

Голкипер «Детройт Ред Уингз» Джимми Ховард заявил, что хотел бы продолжить карьеру в НХЛ. Последнюю победу в лиге американский вратарь одержал 29 октября 2019 года.
«Хотел бы сыграть один или два сезона. Нынешний сезон оставил очень горький привкус. Хочу выйти на лёд и доказать, что всё ещё могу играть в НХЛ. Знаю, что способен на это. Хотел бы закончить карьеру в «Детройте»? Да, несомненно. Детройт стал мне домом, и я хочу остаться в стане «красных крыльев». В то же время прекрасно понимаю и знаю хоккей, чтобы признать: наверное, настало время пойти разными дорогами. Если это действительно так, мысленно к этому готов.
Со мной команда не выиграла ни одного матча в этом году? Не очень понимаю эту статистику, но, конечно, в большинстве проигрышей моя вина велика. Я слишком много размышлял и думал, вместо того чтобы сказать себе: «Ты просто можешь это сделать». Почему-то всё вышло из-под контроля. Чувствовал, что нахожусь в зыбучих песках, и, чем сильнее пытался выбраться из череды неудач, тем сильнее в неё погружался», — цитирует Ховарда Detroit News.
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