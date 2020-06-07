Владислав Барулин: если откажешься от шанса перейти в ЦСКА, будешь жалеть всю жизнь

Нападающий ЦСКА Владислав Барулин прокомментировал переход в московский клуб из «Дизеля».

«Малоизвестный факт, что в 6 лет я впервые встал на лёд в школе ЦСКА. Можно сказать, проделал большой путь, чтобы вернуться туда, где начинал. Москва — мой родной город. Обожаю его, и для меня это лучший город в мире. Там все мои родственники и друзья. Будет приятно играть в Москве, расти в игровом смысле. Всё супер! Очень доволен этим переходом.

Долго ли думал над предложением? Если честно, нет. Даже когда начались разговоры, что зимой могу перейти, ни на минуту не задумывался. Если откажешься от такого шанса, точно будешь жалеть об этом всю жизнь. Для меня ЦСКА — топ-клуб в России, гордость и честь играть за такой клуб. Поэтому не думал ни секунды», — цитирует Барулина пресс-служба ВХЛ.