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Сын Ларионова прокомментировал назначение отца главным тренером молодёжной сборной России

Сын Ларионова прокомментировал назначение отца главным тренером молодёжной сборной России
Хоккей / Юниорский ЧМ 2020 0

Нападающий Игорь Ларионов-младший поздравил отца с назначением на пост главного тренера молодёжной сборной России.

«Поздравляю с назначением главным тренером молодёжной сборной России! Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя на тренерской скамейке на молодёжном ЧМ! Люблю тебя, папа!» — написал Ларионов-младший в «Твиттере».

На минувшем чемпионате мира Ларионов входил в тренерский штаб молодёжной сборной. Этот турнир стал первым для специалиста в тренерской карьере. 5 июня 2020 года Федерация хоккея России объявила о назначении Ларионова на пост главного тренера молодёжной сборной России. Контракт со специалистом заключён до 2022 года, при этом Ларионов признался, что хотел заключить контракт именно на один год.

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