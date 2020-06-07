Экс-защитник московского «Динамо» Дмитрий Акишин продолжит карьеру в «Рубине»

Состав «Рубина» пополнил защитник Дмитрий Акишин, сообщается на официальном сайте тюменского клуба Высшей хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 28-летний игрок выступал за «Металлург» из Новокузнецка. В этом же клубе новобранец «Рубина» провёл в сезоне-2016/2017 шесть матчей в КХЛ.

Взрослую карьеру Акишин начинал в системе московского «Динамо», в которой отыграл шесть лет. В составе бело-голубых Дмитрий и дебютировал в КХЛ. В составе балашихинского «Динамо» Акишин — чемпион ВХЛ. ТЗащищал цвета нижнетагильского «Спутника», красноярского «Сокола», пензенского «Дизеля» и «Тамбова».

В активе Акишина 355 матчей в Высшей хоккейной лиге, в которых он набрал 61 (19+42) очко. 2015 году в составе студенческой сборной России Акишин стал чемпионом всемирной Универсиады.