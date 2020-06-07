Агент Ялонена — о переговорах с «Барысом»: Кари ждёт правильного предложения

Агент Юхо Синтонен, представляющий интересы финского тренера Кари Ялонена, рассказал, на какой стадии находятся переговоры с «Барысом».
«С клубом еженедельно общался мой российский партнёр Игорь Парашкин. Я не выходил на связь с клубом напрямую, потому что это его роль. Кари Ялонен находится в ожидании правильного предложения. У него были приглашения, но глобальная пандемия затормозила весь профессиональный спорт. Если Кари пойдёт в клуб, он возьмёт с собой какой-то штаб. У него есть победный тренерский штаб. И все в этом штабе знают, что они должны делать, что нужно делать для победы», — цитирует Синтонена Sports.kz.
60-летний Ялонен в качестве главного тренера четырежды становился чемпионом Финляндии, дважды выигрывал золото чемпионата Швейцарии и выводил чешский «Лев» в финал Кубка Гагарина в 2014 году. Со сборной Финляндии Ялонен завоевал серебряные медали чемпионата мира в 2016 году,
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