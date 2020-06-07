Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Владислав Барулин — о перспективах в ЦСКА: знаю, что такое двусторонний контракт

Владислав Барулин — о перспективах в ЦСКА: знаю, что такое двусторонний контракт
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Владислав Барулин поделился ожиданиями от дебютного сезона в «армейском» клубе.

«Понимаю, в какую систему попадаю. Обе команды — что в КХЛ, что в ВХЛ — всегда борются за чемпионство, и мне это подходит, потому что ненавижу проигрывать. Просто знаю, что от меня нужна работа, нужно доказывать каждый день и показывать каждой игрой, что я этого заслуживаю. А там уже тренерский штаб решит, где они меня видят.

Большую часть сезона рискую провести снова в ВХЛ? Знаю, на что иду. Перед тем как всё состоялось, был разговор и мне задавали подобные вопросы. Знаю, что такое двусторонний контракт, но готов к любому повороту событий. Расслабляться не буду, продолжу работать каждый день», — цитирует Барулина пресс-служба ВХЛ.

Владислав Барулин: если откажешься от шанса перейти в ЦСКА, будешь жалеть всю жизнь
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020