Владислав Барулин — о перспективах в ЦСКА: знаю, что такое двусторонний контракт

Нападающий ЦСКА Владислав Барулин поделился ожиданиями от дебютного сезона в «армейском» клубе.

«Понимаю, в какую систему попадаю. Обе команды — что в КХЛ, что в ВХЛ — всегда борются за чемпионство, и мне это подходит, потому что ненавижу проигрывать. Просто знаю, что от меня нужна работа, нужно доказывать каждый день и показывать каждой игрой, что я этого заслуживаю. А там уже тренерский штаб решит, где они меня видят.

Большую часть сезона рискую провести снова в ВХЛ? Знаю, на что иду. Перед тем как всё состоялось, был разговор и мне задавали подобные вопросы. Знаю, что такое двусторонний контракт, но готов к любому повороту событий. Расслабляться не буду, продолжу работать каждый день», — цитирует Барулина пресс-служба ВХЛ.