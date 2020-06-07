Источник: «Магнитка» проявляет интерес к экс-голкиперу «Бостона» Макинтайру
Магнитогорский «Металлург» интересуется 27-летним американским вратарём Зэйном Макинтайром, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Сезон-2019/2020 вратарь начинал в системе «Ванкувер Кэнакс», а в конце февраля был обменян в «Нью-Джерси Дэвилз». В фарм-клубе «Нью-Джерси» в АХЛ «Бингхэмптон Дэвилз» он провёл четыре матча, в которых отразил 97,7% бросков и пропускал 0,75 шайбы. В общей сложности в минувшем сезоне в АХЛ Зэйн сыграл 28 матчей.
Всю карьеру Макинтайр провёл в Северной Америке, отыграв в сезоне-2015/2016 восемь матчей в НХЛ за «Бостон Брюинз».
Ранее первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что российский голкипер Артём Загидулин склоняется к тому, чтобы остаться в Северной Америке
Ласьков: от Загидулина ждали ответа два месяца. Он склоняется к тому, чтобы остаться в НХЛ
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