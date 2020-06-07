Генменеджер «Динамо» рассказал о ситуации с созданием единого профайла клуба на сайте КХЛ

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал о ситуации с созданием единого профайла клуба на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Данный вопрос не первый сезон волнует болельщиков и руководство московского «Динамо». Мы осознаём, что многим не нравится эта ситуация. Наверное, это не очень правильно, что на сайте КХЛ присутствует несколько различных хоккейных клубов «Динамо», хотя всегда было одно московское «Динамо», вне зависимости от организационно-правовой формы.

На сегодняшний день проведены предварительные переговоры с сотрудниками КХЛ. Достигнуто понимание, как это сделать и что для этого нужно. Постараемся, чтобы в этом сезоне всё было приведено к единому знаменателю, чтобы у наших игроков в статистике был один клуб на все времена — это хоккейный клуб «Динамо», — сказал Меркулов в эфире клубного телевидения.