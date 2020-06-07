Кейн: расизм и несправедливость в США должны прекратиться. Хочу помочь в этой борьбе

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал ситуацию с протестами в США, вызванными гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

«Расизм и несправедливость в этой стране должны прекратиться. Я, белый мужчина, никогда в полной мере не пойму, каково это. Но я хочу помочь в этой борьбе за изменения, и я знаю, что не могу делать этого молча. Я буду слушать и учиться, но, что ещё более важно, я буду действовать», – написал Кейн в своём «твиттере».

Напомним, 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров повалил его, прижал коленом шею к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице уже не смогли. Это убийство вызвало волну беспорядков по всей стране.