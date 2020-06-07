Бержевен — о серии с «Питтсбургом»: с вратарём такого уровня, как Прайс, возможно всё

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен поделился мнением о предстоящей серии плей-ин с «Питтсбург Пингвинз».

«Шансы у нас не хуже, чем у тех восьми команд, что получили место в плей-офф. Серии короткие, возможно всё. Не хочу оказывать давление на Кэри Прайса, но с вратарём такого уровня возможно всё. Уверен, у «Монреаля» есть шансы победить «Питтсбург», – приводит слова Бержевена TSN.

Напомним, в плей-офф сыграют 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

С 8 июня — при условии выполнения каждым клубом всех требований, изложенных в протоколе, — клубам будет разрешено вновь открыть свои тренировочные базы в городах, чтобы позволить игрокам участвовать в индивидуальных тренировочных мероприятиях (вне льда и на льду).