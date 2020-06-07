Вице-президент «Барыса» — о матчах в Алма-Ате: планируем повторить данный опыт

Вице-президент по маркетингу и коммуникациям «Барыса» Арнур Альшеров рассказал о планах клуба провести домашние матчи Континентальной хоккейной лиги в других городах Казахстана. Напомним, в прошлом сезоне «барсы» провели две игры в Алма-Ате.

«Мы позиционируем себя как команду от Казахстана. У нас есть болельщики во всех уголках страны, а также за пределами республики. Кроме того, в составе «Барыса» играют ребята, которые родились в Караганде, Сатпаеве, Темиртау, Усть-Каменогорске, Астане.

Плюсы в части маркетинга как национального бренда: реализация партнёрской программы, компании при сотрудничестве получают охват по всей республике; планируем открыть магазин в Алма-Ате и в других городах, работает интернет-магазин клуба; после успешного с точки зрения коммерции выезда в Алма-Ату — планируем повторить данный опыт», — приводит слова Альшерова Allhockey.Ru.