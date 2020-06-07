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«Аризона» 11 июня приступит к тренировкам небольшими группами

«Аризона» 11 июня приступит к тренировкам небольшими группами
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» планирует 11 июня вернуться к тренировкам, сообщается в заявлении на официальном сайте клуба. Хоккеисты будут тренироваться в группах по шесть человек, соблюдая рекомендованную дистанцию.

Сообщается, что для обеспечения безопасности в условиях пандемии коронавируса тренировки будут закрытыми для журналистов и болельщиков. Перед началом тренировок все игроки и персонал пройдут тестирование.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Холл — о сезоне: три месяца я провёл в Нью-Джерси, три — в Аризоне и три — на карантине
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