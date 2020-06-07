Фер — о реакции хоккеистов НХЛ на протесты в США: горжусь ребятами

Председатель профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер поделился мнением о протестах против расизма, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Я ребёнок 60-х. Я ребёнок движения за гражданские права. Я дитя протестов против войны во Вьетнаме. Это вопросы, которые всегда были важными и фундаментальными. Нам нужно добиться прогресса. Надеюсь, текущая ситуация приведёт к значительному прогрессу.

Я действительно горжусь ребятами. Они понимают, что это важный момент. Они понимают, в чём проблема, и делают так, чтобы их голос был услышан. Не все, но многие», – приводит слова Фера Sportsnet.

Напомним, 25 мая афроамериканец Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров повалил его, прижал коленом шею к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. Это убийство вызвало волну беспорядков по всей стране.