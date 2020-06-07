Фер — о реакции хоккеистов НХЛ на протесты в США: горжусь ребятами

Председатель профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер поделился мнением о протестах против расизма, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
«Я ребёнок 60-х. Я ребёнок движения за гражданские права. Я дитя протестов против войны во Вьетнаме. Это вопросы, которые всегда были важными и фундаментальными. Нам нужно добиться прогресса. Надеюсь, текущая ситуация приведёт к значительному прогрессу.
Я действительно горжусь ребятами. Они понимают, что это важный момент. Они понимают, в чём проблема, и делают так, чтобы их голос был услышан. Не все, но многие», – приводит слова Фера Sportsnet.
Напомним, 25 мая афроамериканец Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров повалил его, прижал коленом шею к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. Это убийство вызвало волну беспорядков по всей стране.
- 7 июня 2020
-
23:54
-
23:33
-
22:56
-
22:40
-
21:55
-
21:42
-
21:00
-
20:48
-
20:06
-
19:48
-
19:00
-
18:27
-
17:37
-
16:33
-
16:00
-
15:35
-
15:11
-
14:40
-
14:11
-
13:42
-
13:25
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:00
-
10:33
-
10:14
-
09:45
-
09:24
-
09:00
-
06:11
-
00:58
-
00:31