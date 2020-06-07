Якушев: Брагин в СКА постарается сделать из Матвея Мичкова звезду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев прокомментировал назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера молодёжной сборной России.

«Игорь прожил очень яркую спортивную жизнь, с его знаниями и мудростью у него всё сложится как надо. Не зря же Ларионова величают Профессором. Он авторитет для нескольких поколений хоккеистов самых разных возрастов. Знаю его не только как умного игрока, но и как интеллектуального парня, способного найти подход к любому человеку. С молодежью Игорь разговаривает на одном языке.

Сейчас надо просматривать абсолютно все возраста. В нашей стране много талантов. Лучший бомбардир турнира в Лозанне Матвей Мичков перешёл в СКА, где из него обязательно вырастет новая звезда. Во всяком случае, Брагин постарается это сделать», — приводит слова Якушева «Команда России».