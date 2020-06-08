Форвард «Сент-Луиса» О’Райлли: едва ли есть команда, которую мы не способны обыграть

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли поделился мнением о предстоящем розыгрыше плей-офф НХЛ, в котором примут участие 24 команды.

«Едва ли есть команда, которую мы не способны обыграть. С кем придётся играть, с тем и будем, а там посмотрим. Обстановка будет очень странной, но это хоккей. Наша работа. Мы всё равно с нетерпением ждем возвращения хоккея.

Первая неделя будет невероятно трудной, потому что придётся привыкать к катанию, броскам и всем этим штукам для набора формы. Но после первой недели всем будет становиться лучше. Думаю, что недели через три все будут готовы. Будет трудно в таких условиях сразу проводить ответственные матчи, но все будут в одинаковых условиях. Все начнут с одной стартовой точки, так что борьба всё равно будет нешуточной. И я этому очень рад.

Мы получаем шанс побороться за Кубок. Люди с нетерпением ждут возвращения спорта, даже если просто на ТВ. Это вызовет много положительных эмоций и поможет людям вернуться в хоть какую-то нормальность», –