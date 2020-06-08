Барулин: точно знаю, что «Нефтехимик» будет выступать в КХЛ в следующем сезоне

Голкипер «Нефтехимика» Константин Барулин прокомментировал слухи о финансовых проблемах нижнекамского клуба.

«Не секрет, что не так давно у главного спонсора клуба — завода «Нижнекамскнефтехим» — поменялось руководство. И какие сейчас новые данные по финансовой ситуации, я не в курсе, но точно знаю, что клуб 100% будет участвовать в розыгрыше КХЛ следующего сезона.

Как оцениваю прошедший сезон? Были взлеты и падения. Можно было пройти ровней и лучше регулярный чемпионат, но первоначальную задачу — выйти в плей-офф — мы выполнили. А там попали на «Ак Барс». Было тяжело. Мы бились, но жаль, что проиграли серию всухую», — приводят слова Барулина «Известия».

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский клуб занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Вячеслава Буцаева проиграли «Ак Барсу» со счётом 0-4.