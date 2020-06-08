Барулин: с приходом Быкова был особенный момент, когда все захотели приезжать в сборную

Трехкратный призёр чемпионатов мира, голкипер «Нефтехимика» Константин Барулин выделил свой лучший матч в составе сборной России.
«Система какого тренера в сборной была мне более удобна? Это вообще разные построения. Можно об этом рассуждать долго. Билялетдинов играл строго от обороны, Быков предпочитал более атакующий хоккей, Знарок ставил комбинированный стиль — и с обороной, и с атакой. Разное время и разные тренеры. И со всеми было интересно работать.
Отмечу только, что с приходом Быкова был особенный момент, когда все потянулись в сборную. При нём пошёл приток людей из НХЛ, когда хоккеисты захотели приезжать в национальную команду. В дальнейшем всё это только улучшалось — и при Билялетдинове, и при Знарке.
Мой лучший матч за сборную? При Быкове четвертьфинал ЧМ-2011 против Канады (2:1). И ещё выделю матч с Чехией (2:0) в групповом турнире ЧМ-2012 при Билялетдинове», — приводят слова Барулина «Известия».
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