Барулин: с приходом Быкова был особенный момент, когда все захотели приезжать в сборную

Трехкратный призёр чемпионатов мира, голкипер «Нефтехимика» Константин Барулин выделил свой лучший матч в составе сборной России.

«Система какого тренера в сборной была мне более удобна? Это вообще разные построения. Можно об этом рассуждать долго. Билялетдинов играл строго от обороны, Быков предпочитал более атакующий хоккей, Знарок ставил комбинированный стиль — и с обороной, и с атакой. Разное время и разные тренеры. И со всеми было интересно работать.

Отмечу только, что с приходом Быкова был особенный момент, когда все потянулись в сборную. При нём пошёл приток людей из НХЛ, когда хоккеисты захотели приезжать в национальную команду. В дальнейшем всё это только улучшалось — и при Билялетдинове, и при Знарке.

Мой лучший матч за сборную? При Быкове четвертьфинал ЧМ-2011 против Канады (2:1). И ещё выделю матч с Чехией (2:0) в групповом турнире ЧМ-2012 при Билялетдинове», — приводят слова Барулина «Известия».