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«Пацантре на районе». Игрок «Салавата» Панин опубликовал уличное фото с Якуповым

«Пацантре на районе». Игрок «Салавата» Панин опубликовал уличное фото с Якуповым
Хоккей / КХЛ 0

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин опубликовал в своём «Инстаграме» фото с нападающим подмосковного «Витязя» Наилем Якуповым.

«Пацантре на районе», — гласит подпись к публикации, на которой изображены сразу несколько человек в одном из городских переулков.

Публикация доступна в «инстаграме» Григория Панина.

Опубликованную фотографию прокомментировал и бывший защитник уфимского клуба Михаил Пашнин, в текущее межсезонье пополнивший состав магнитогорского «Металлурга», который написал: «Семки где, ****?)».

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Григорий Панин принял участие в 46 матчах, записав на свой счёт 5 (1+4) очков при показателе полезности «+17» и 61 минуте штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут 16 секунд за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина на его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача при показателе полезности «+3».

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