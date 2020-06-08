«Пацантре на районе». Игрок «Салавата» Панин опубликовал уличное фото с Якуповым

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин опубликовал в своём «Инстаграме» фото с нападающим подмосковного «Витязя» Наилем Якуповым.
«Пацантре на районе», — гласит подпись к публикации, на которой изображены сразу несколько человек в одном из городских переулков.
Публикация доступна в «инстаграме» Григория Панина.
Опубликованную фотографию прокомментировал и бывший защитник уфимского клуба Михаил Пашнин, в текущее межсезонье пополнивший состав магнитогорского «Металлурга», который написал: «Семки где, ****?)».
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Григорий Панин принял участие в 46 матчах, записав на свой счёт 5 (1+4) очков при показателе полезности «+17» и 61 минуте штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут 16 секунд за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина на его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача при показателе полезности «+3».
- 8 июня 2020
-
01:43
-
00:58
-
00:49
-
00:30
-
00:10
- 7 июня 2020
-
23:54
-
23:33
-
22:56
-
22:40
-
21:55
-
21:42
-
21:00
-
20:48
-
20:06
-
19:48
-
19:00
-
18:27
-
17:37
-
16:33
-
16:00
-
15:35
-
15:11
-
14:40
-
14:11
-
13:42
-
13:25
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:00
-
10:33
-
10:14
-
09:45