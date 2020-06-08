НХЛ может ограничить заявку клубов на плей-офф 28 полевыми игроками

Клубы Национальной хоккейной лиги, возможно, не смогут заявить для участия в Кубке Стэнли больше 28 полевых игроков, информирует TSN. Количество вратарей ограничено не будет. Эта инициатива внесена руководством лиги и пока находится на стадии обсуждения.



Напомним, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат завершён досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



В предварительном раунде победитель будет определяться в серии до трёх побед, в следующих раундах будут действовать стандартные правила Кубка Стэнли.



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