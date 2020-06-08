Карандин: «Кузня» хочет реконструировать арену и в течение двух-трёх лет вернуться в КХЛ

Почётный президент Федерации хоккея России Юрий Карандин поделился мнением о ситуации с новокузнецким «Металлургом» и хабаровским «Амуром».



«Меня очень порадовали планы Новокузнецка усилить внимание к „Металлургу“, который в прошедшем сезоне умудрился не попасть в плей-офф ВХЛ. На уровне первых лиц региона поставлена задача реконструировать арену и в течение двух-трёх лет вернуться в КХЛ. Если слова не разойдутся с делом, как порой в Новокузнецке бывает, всё у „Металлурга“ получится — и это большой плюс для института сборных.



Хорошие новости пришли и из Хабаровска. По моей информации, легенда этого города Александр Могильный принял предложение продолжить работу в „Амуре“ — президент клуба и его команда менеджеров останутся на пять лет. В Хабаровске очень много внимания уделяют всей молодёжной линейке — сейчас в системе клуба на подходе новые Плотниковы. А значит, до Олимпиады-2026 Хабаровск вместе с Новокузнецком будет воспитывать таланты для сборной», — цитирует Карандина Russia-Hockey.