Тарасова: отец плакал, когда у него отобрали звание заслуженного тренера СССР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась историей о том, как её отец, легендарный хоккейный тренер Анатолий Тарасов, увёл свою команду со льда.



«Единственный раз в жизни я видела слёзы отца. В 1969 году, после матча со «Спартаком». На трибуне сидел Брежнев, и вот в присутствии главы государства отец возмутился судейской несправедливостью и увёл команду со льда. Я была на том матче и всё видела. Мне стало так страшно за отца! Толпа болельщиков просто ревела и вела себя безобразно. Когда отец шёл к выходу дворца спорта, спартаковские фанаты кидались на него, толкали, вырывали волосы… Я всё это видела! Но мой папа даже глазом не моргнул! Он дошёл до машины, сел и просто уехал… Я была в шоке! От такой выдержки папы.



А продолжение истории было ещё более печальным — у папы отобрали звание заслуженного тренера СССР. Вот это он уже не смог перенести. Это было предательство. И он плакал.



Да, у него был сильный, властный характер, его ребята за это и любили. Если он был уверен в своей правоте, то согнуть его было невозможно. Сколько побед стране он принёс! А в отместку его просто «ушли»… В расцвете лет, в 54 года. Это больно и страшно», — цитирует Тарасову BB.lv.

Тарасова: советская власть сломала жизнь моему отцу. Его убили в 54 года