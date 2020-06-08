Береглазов: хотелось бы играть в спецбригадах «Авангарда», но место ещё нужно заслужить

Защитник Алексей Береглазов поделился впечатлениями от обмена в хоккейный клуб «Авангард».



«У нас такая профессия, что всё может произойти внезапно, в любой момент. Так получилось, что «Авангард» вышел с предложением, и мы по обоюдному согласию с клубом совершили эту сделку.



Я думаю, со сбором вещей проблем не возникнет, тем более был опыт переезда в Северную Америку. Здесь Россия, всё гораздо легче пройдёт. Конечно, есть психологический момент: семья, близкие, родной город. Но считаю, что перемены к лучшему, плюс помогает поддержка семьи и друзей.



Буду стараться помочь команде как в обороне, так и в атаке, в созидании. А тренерский штаб, думаю, решит, как меня использовать. Хотелось бы играть в неравных составах, но это место ещё нужно заслужить. Поэтому постараюсь максимально помочь «Авангарду», — цитирует Береглазова официальный сайт „Авангарда“.

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