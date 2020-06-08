Дроздов: ЧМ-2021 станет толчком для развития хоккея в Беларуси, как это было в 2014 году

Нападающий минского «Динамо» Иван Дроздов поделился ожиданиями от ЧМ-2021, который пройдёт в Минске и Риге.



«Справедливо сказать, что это моя мечта. Если я хорошо поработаю и буду готов, чемпионат мира в Минске может стать моим первым взрослым турниром на высшем уровне. И нет никаких сомнений в том, что это станет серьёзным толчком для развития хоккея в Беларуси, как мы видели после чемпионата мира 2014 года, когда хоккей с шайбой в нашей стране пережил бум.



У меня лучшие воспоминания об этом чемпионате мира, эмоции были очень яркими. Я до сих пор помню почти все матчи, которые мне довелось посмотреть. Было здорово, что сборная Беларуси хорошо сыграла перед своими болельщиками и вышла в четвертьфинал. Это был особенный момент для всей страны», — цитирует Дроздова «Белорусский хоккей».