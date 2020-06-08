Береглазов: КХЛ посильнее, чем АХЛ. Возвращался домой ради игровой практики

Защитник омского «Авангарда» Алексей Береглазов поделился воспоминаниями об игре за океаном.



«После сезона-2016/2017 была заинтересованность со стороны «Нью-Йорк Рейнджерс»: подписал стандартный двусторонний контракт, поехал на сборы. Тогда сыграл один выставочный матч, мне сказали: «Всё нормально, давай дальше прогрессируй. Набирайся опыта, подучи английский, привыкни к маленьким площадкам в фарме, мы тебя поднимем». Да, тогда тоже было непростое время, и «Нью-Йорк Рейнджерс» тогда не очень хорошо выступал, проигрывал, но почему-то никого не поднимали с «Хартфорда». Примерно месяц ждал своего шанса, 13 матчей сыграл, но ни меня, ни других защитников вверх не двигали. В итоге решил, что не меньше игрового времени я могу получить у себя дома, на родине. Игровая практика нужна, к тому же КХЛ будет посильнее, чем АХЛ — вот я и принял решение вернуться. Опять же, трудно сказать, правильно поступил или нет, может, стоило доиграть сезон и посмотреть, как дальше сложится. В любом случае это полезный опыт: другая страна, абсолютно другой хоккей, другой менталитет», — цитирует Береглазова официальный сайт «Авангарда».