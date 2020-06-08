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Захаркин: в руководстве «Салавата» постоянно новые люди и непонятна логика решений

Захаркин: в руководстве «Салавата» постоянно новые люди и непонятна логика решений
Хоккей / КХЛ 0

Известный специалист Игорь Захаркин, работавший в системе уфимского «Салавата Юлаева», поделился мнением о тренерской рокировке в клубе. Напомним, вместо Николая Цулыгина главным тренером команды стал Томи Лямся, Цулыгин остался в качестве члена тренерского штаба.

«Там в руководстве постоянно новые люди и непонятна логика принимаемых решений», — приводит слова Захаркина «Реальное время».

Напомним, Цулыгин отработал в качестве главного тренера «Салавата Юлаева» два года. В первом сезоне уфимский клуб под руководством специалиста вышел в финал Восточной конференции, где проиграл омскому «Авангарду». В сезоне-2019/2020 «Салават» в первом раунде прошёл всё тот же «Авангард» (4-2), после чего сезон прервали из-за пандемии.

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