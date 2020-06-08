Хирш — о переходе в СКА: таким шансом я обязан пользоваться

Тренер по индивидуальной подготовке вратарей СКА Петер Хирш рассказал, как принимал решение о переходе в клуб из Санкт-Петербурга.
«После получения предложения я долго думал и пришёл к выводу, что таким шансом я обязан пользоваться. Я осознал это в течение недели и позже поговорил со своими подопечными в „Лулео“. Ничего ни от кого не скрывал», — цитирует тренера Sundsvalls Tidning.
Напомним, штаб СКА на следующий сезон выглядит так:
Роман Ротенберг – глава штаба, вице-президент
Андрей Точицкий – генеральный директор
Валерий Брагин – главный тренер
Андрей Козырев – старший тренер
Александр Бойков – тренер
Рашит Давыдов – тренер вратарей
Петер Хирш – тренер по индивидуальной подготовке вратарей
Юрий Жданов – главный тренер по ОФП
Александр Трошин – тренер по ОФП
Артём Нехороших – тренер по ИФП
Ларс Юхансон — тренер-методист
Дэниэл Бохнер — тренер по развитию игроков.
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