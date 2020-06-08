Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хирш — о переходе в СКА: таким шансом я обязан пользоваться

Хирш — о переходе в СКА: таким шансом я обязан пользоваться
Хоккей / КХЛ 0

Тренер по индивидуальной подготовке вратарей СКА Петер Хирш рассказал, как принимал решение о переходе в клуб из Санкт-Петербурга.

«После получения предложения я долго думал и пришёл к выводу, что таким шансом я обязан пользоваться. Я осознал это в течение недели и позже поговорил со своими подопечными в „Лулео“. Ничего ни от кого не скрывал», — цитирует тренера Sundsvalls Tidning.

Напомним, штаб СКА на следующий сезон выглядит так:

Роман Ротенберг – глава штаба, вице-президент
Андрей Точицкий – генеральный директор
Валерий Брагин – главный тренер
Андрей Козырев – старший тренер
Александр Бойков – тренер
Рашит Давыдов – тренер вратарей

Петер Хирш – тренер по индивидуальной подготовке вратарей
Юрий Жданов – главный тренер по ОФП
Александр Трошин – тренер по ОФП
Артём Нехороших – тренер по ИФП
Ларс Юхансон — тренер-методист
Дэниэл Бохнер — тренер по развитию игроков.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020