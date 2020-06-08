Хирш — о переходе в СКА: таким шансом я обязан пользоваться

Тренер по индивидуальной подготовке вратарей СКА Петер Хирш рассказал, как принимал решение о переходе в клуб из Санкт-Петербурга.



«После получения предложения я долго думал и пришёл к выводу, что таким шансом я обязан пользоваться. Я осознал это в течение недели и позже поговорил со своими подопечными в „Лулео“. Ничего ни от кого не скрывал», — цитирует тренера Sundsvalls Tidning.



Напомним, штаб СКА на следующий сезон выглядит так:



Роман Ротенберг – глава штаба, вице-президент

Андрей Точицкий – генеральный директор

Валерий Брагин – главный тренер

Андрей Козырев – старший тренер

Александр Бойков – тренер

Рашит Давыдов – тренер вратарей



Петер Хирш – тренер по индивидуальной подготовке вратарей

Юрий Жданов – главный тренер по ОФП

Александр Трошин – тренер по ОФП

Артём Нехороших – тренер по ИФП

Ларс Юхансон — тренер-методист

Дэниэл Бохнер — тренер по развитию игроков.