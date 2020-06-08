Яруллин: импонирует игра лидеров «Салавата». Хоть они и противные

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал, что ему импонирует игра нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена.



«Если честно, мне симпатизирует игра Хартикайнена. Как и остальных лидеров «Салавата», хоть они и противные. Они хорошо играют – тут ничего не сделаешь. Для кого-то, наверное, я тоже противный. Помню, Лёша Потапов, когда только пришел в команду, думал, что я очень строгий человек. Из-за внешности, наверное. А потом говорил, что вообще всё не так.



У Хартикайнена лишний вес? Возможно, Хартикайнен и не добился бы всего этого, если бы у него не было лишнего веса. КХЛ недавно проводила опрос, против кого тяжелее всего играть. Я и назвал Хартикайнена», — цитирует Яруллина «Спорт Бизнес Online».