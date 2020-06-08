Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Яруллин: импонирует игра лидеров «Салавата». Хоть они и противные

Яруллин: импонирует игра лидеров «Салавата». Хоть они и противные
Хоккей / КХЛ 0

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал, что ему импонирует игра нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена.

«Если честно, мне симпатизирует игра Хартикайнена. Как и остальных лидеров «Салавата», хоть они и противные. Они хорошо играют – тут ничего не сделаешь. Для кого-то, наверное, я тоже противный. Помню, Лёша Потапов, когда только пришел в команду, думал, что я очень строгий человек. Из-за внешности, наверное. А потом говорил, что вообще всё не так.

У Хартикайнена лишний вес? Возможно, Хартикайнен и не добился бы всего этого, если бы у него не было лишнего веса. КХЛ недавно проводила опрос, против кого тяжелее всего играть. Я и назвал Хартикайнена», — цитирует Яруллина «Спорт Бизнес Online».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020