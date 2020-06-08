Холтби организует аукцион для сбора средств на борьбу с расовым неравенством

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби принял участие в благотворительной акции, посвящённой борьбе с расизмом, сообщает пресс-служба клуба.

Вратарь столичного клуба перевёл по $ 5000 в два фонда, которые занимаются обеспечением расового равенства. Кроме того Холтби и его супруга Бренди объявили о начале благотворительного аукциона «Сойди со скамейки для расового равенства».

Напомним, 25 мая афроамериканец Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров повалил его, прижал коленом шею к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. Это убийство вызвало волну беспорядков по всей стране.