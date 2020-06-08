Белов: зная себя и свой хоккей, понимаю, что лёгко мог бы играть в НХЛ

Защитник СКА Антон Белов поделился воспоминаниями об игре в НХЛ, где он провёл один сезон в составе «Эдмонтон Ойлерз».

«Сейчас понимаю: дали вообще всё, что хочешь. Контракт дали, по игре – слова никто не говорил. Ставили на матчи – вот, бери. А в психологическом плане было тяжело. Я приехал – всё чужое. Некомфортно как-то, не могу. Зная себя и свой хоккей, понимаю, что лёгко мог бы там играть.

Я умею себя настраивать на матчи – нет разгильдяйского состояния или трясогузки, могу себя заставить это перебороть. Так что даже не вспомню первый официальный матч. Помню всё целиком.

Естественно, запомнил долгожданный первый гол. Перед этим и «5 на 3» выходил, и бросал – то штанга, то мимо, то вратарь отбил. И я, наверное, начал себя есть: ну надо забить уже! А после нового года меня вызвали на Олимпиаду, и я забыл про то, что пора бы забивать.

Играли дома с «Питтсбургом». Входим в зону, Алеш Гемски сделал внизу вираж, поднял шайбу по борту мне, я вытянул в середину и бросил, а Флёри был закрыт. Я радовался – просто труба. Первый гол в НХЛ, мы счёт сравняли в конце игры! Потом с Малычем после игры разговариваем, я такой: «Малыч, ну ура, наконец-то!». И он говорит, что Флёри к нему подошёл в раздевалке: «А кто это такой вообще? Кто там гол мне забил?». И потом в овертайме той игры на мне было удаление, и в большинстве наша команда забила – хороший матч оказался, памятный», — цитирует Белова блог «Овечкин и седины» на Sports.ru.