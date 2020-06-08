Генменеджер «Айлендерс» — о возобновлении тренировок: оставим это на усмотрение игроков
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал решение руководства Национальной хоккейной лиги с 8 июня разрешить хоккеистам тренироваться малыми группами. Напомним, сроки возобновления сезона по-прежнему неизвестны.
«Мы исполнили все протоколы, проверили все требования к тренировочной зоне, медицинской части и тестированию на COVID-19. Мы готовы. Я пока не могу сказать, сколько игроков будет заниматься или когда мы сможем начать. Мы оставим это на усмотрение игроков.
Даже если игрок решит, что не хочет начинать кататься в понедельник, вторник или среду, по крайней мере он будет знать, что имеет такую возможность, а это уже хорошо», — приводит слова Ламорелло пресс-служба НХЛ.
Коулман — о разрешении тренироваться: у меня уже руки чешутся
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