Звягин: никогда не слышал от Хартли критики в адрес России

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин поделился мнением о наставнике омского клуба Бобе Хартли.

«Боб – уникальная личность, я никогда не слышал от него ни слова критики в адрес России и её жителей. Может высказать только замечания насчёт происходящего в лиге, но они только конструктивные. Он сравнивает с НХЛ и говорит, как сделать лучше. Хартли с женой живут не в Балашихе, а Москве недалеко от МКАД, чтобы почаще выезжать в центр.

Учит ли он русский язык? Да, Боб в русском постоянно добавляет. На первом тренировочном сборе Хартли пообещал ребятам, что выучит русский. И у него уже большой словарный запас, особенно на хоккейную тему», — приводит слова Звягина Allhockey.Ru.

В минувшем сезоне команда Боба Хартли завершила выступление на стадии первого раунда плей-офф, проиграв «Салавату Юлаеву» (2-4).