Черри: если Прайс поймает кураж, он может принести «Монреалю» Кубок Стэнли

Известный североамериканский эксперт Дон Черри назвал команду, которая может преподнести сюрприз в розыгрыше Кубка Стэнли.
«Если в первом раунде плей-офф есть команда, с которой я, окажись на месте тренера клуба НХЛ, не хотел бы встречаться, то это «Монреаль». И причина этого — Кэри Прайс.
Давайте честно: Прайс играл на достаточно среднем уровне с тех пор, как летом 2017-го подписал контракт на 84 миллиона. Сейчас Кэри может вернуть должок Марку Бержевену за его щедрость. В коротком раунде плей-аут он может украсть серию для «Монреаля». Если Кэри поймает кураж, он может принести «Хабс» Кубок Стэнли. Помните Патрика Руа?
«Монреаль» получил подарок, попав в плей-офф, и это последний шанс для Прайса. Он должен сделать всё, чтобы показать свою лучшую игру, и если Кэри наберёт эту форму, берегитесь», — приводит слова Черри телеграм-канал «Эпицентр».
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