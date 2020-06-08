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Черри: если Прайс поймает кураж, он может принести «Монреалю» Кубок Стэнли

Черри: если Прайс поймает кураж, он может принести «Монреалю» Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский эксперт Дон Черри назвал команду, которая может преподнести сюрприз в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Если в первом раунде плей-офф есть команда, с которой я, окажись на месте тренера клуба НХЛ, не хотел бы встречаться, то это «Монреаль». И причина этого — Кэри Прайс.

Давайте честно: Прайс играл на достаточно среднем уровне с тех пор, как летом 2017-го подписал контракт на 84 миллиона. Сейчас Кэри может вернуть должок Марку Бержевену за его щедрость. В коротком раунде плей-аут он может украсть серию для «Монреаля». Если Кэри поймает кураж, он может принести «Хабс» Кубок Стэнли. Помните Патрика Руа?

«Монреаль» получил подарок, попав в плей-офф, и это последний шанс для Прайса. Он должен сделать всё, чтобы показать свою лучшую игру, и если Кэри наберёт эту форму, берегитесь», — приводит слова Черри телеграм-канал «Эпицентр».

Бержевен — о серии с «Питтсбургом»: с вратарём такого уровня, как Прайс, возможно всё
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