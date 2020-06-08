Орлов — о Кубке Стэнли: это самая дорогая победа в нашей карьере

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился воспоминаниями о победе в розыгрыше Кубка Стэнли в 2018 году.

«На самом деле это очень приятные воспоминания для нас. Это была важная победа. Больше всех этого ждал Саша Овечкин. Это самая дорогая победа в нашей карьере. Ощущения перед последней игрой помню хорошо. Мы находились в Вегасе, это был очень волнительный момент. Я не мог уснуть, постоянно ворочался. Когда вышел на игру, то все лишние мысли ушли.

Будем стараться победить ещё раз. Уже тогда мы сказали, что необходимо повторить этот результат. Для всех нас это дорогая память. Будем ждать даты возобновления чемпионата», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

В 2018 году Орлов стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». В минувшем сезоне столичная команда вышла в плей-офф, где уступила в первом раунде «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4.