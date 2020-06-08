«Это что-то из области фантастики». В «Куньлуне» высказались о проведении матчей в Москве

Руководитель пресс-службы «Куньлунь Ред Стар» Олег Винокуров прокомментировал информацию о возможном проведении китайским клубом домашних матчей в Москве из-за пандемии коронавируса.
«На всякий случай прорабатываются разные варианты. Естественно, что Москва стоит далеко не в начале этого списка, потому что там просто негде играть. Даже ЦСКА со «Спартаком» делят арену. Где ещё найти арену для нас? Это что-то из области фантастики. Льда в Москве нет. Но другие варианты действительно прорабатываются. В этих обсуждениях участвует даже КХЛ. Это готовится на случай, если мировая ситуация не позволит клубу играть в Пекине. Конечно, Пекин для нас всегда является приоритетом», — приводит слова Винокурова «Матч ТВ».
В сезоне-2019/2020 «Куньлунь» занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и в плей-офф не пробился.
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