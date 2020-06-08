Никишин: моя цель — закрепиться в основе «Спартака» и забить первый гол

Защитник «Спартака» Александр Никишин рассказал, почему решил на три года продлить контракт со столичным клубом.

«Сделал такой выбор, потому что «Спартак» предложил выгодные условия. Сначала нужно проявить себя в России, а потом задумываться о дальнейшей карьере. Сейчас у меня «Спартак» на первом месте. Приятно было бы уйти на драфт в первом раунде, но тут уже зависит от того, как ты себя проявил. Сейчас моя цель — закрепиться в основном составе «Спартака», забить первый гол и набрать десять очков», — приводит слова Никишина «Матч ТВ».

Минувший сезон стал дебютным для защитника в Континентальной хоккейной лиге. В регулярном чемпионате Никишин провёл 29 матчей и отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «–3» и 2 минутах штрафного времени. В плей-офф Александр принял участие в трёх матчах и набрал 1 (0+1) очко.