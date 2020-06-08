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Никишин: моя цель — закрепиться в основе «Спартака» и забить первый гол

Никишин: моя цель — закрепиться в основе «Спартака» и забить первый гол
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Спартака» Александр Никишин рассказал, почему решил на три года продлить контракт со столичным клубом.

«Сделал такой выбор, потому что «Спартак» предложил выгодные условия. Сначала нужно проявить себя в России, а потом задумываться о дальнейшей карьере. Сейчас у меня «Спартак» на первом месте. Приятно было бы уйти на драфт в первом раунде, но тут уже зависит от того, как ты себя проявил. Сейчас моя цель — закрепиться в основном составе «Спартака», забить первый гол и набрать десять очков», — приводит слова Никишина «Матч ТВ».

Минувший сезон стал дебютным для защитника в Континентальной хоккейной лиге. В регулярном чемпионате Никишин провёл 29 матчей и отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «–3» и 2 минутах штрафного времени. В плей-офф Александр принял участие в трёх матчах и набрал 1 (0+1) очко.

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