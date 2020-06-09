Грицюк: было очень приятно, что меня на драфте выбрал «Нью-Джерси»

Нападающий клуба МХЛ «Омские Ястребы» Арсений Грицюк, выбранный под общим 129-м номером на драфте НХЛ-2019 клубом «Нью-Джерси Дэвилз», поделился эмоциями от этого события.
«Очень приятно, что клуб обратил на меня внимание. Быть выбранным на драфте — мечта каждого хоккеиста. Это, безусловно, мотивирует работать над собой. Связываются ли со мной из клуба? Нам скидывают программу. Иногда звонят скауты – спрашивают, как дела, как проходит подготовка. Они потом докладывают всё в «Нью-Джерси».
Какой хоккеист мне нравится по стилю игры? Коннор Макдэвид. Я хочу быть похожим на него по игровому мышлению, катанию.
Знал ли я, что «Дэвилз» выберут меня? На самом деле нет. Нам скидывали анкеты — мы проходили их на протяжении всего сезона. Общались скауты с нами. Когда выбрал «Нью-Джерси», было очень приятно, что меня выбрал именно этот клуб», — приводит слова форварда Allhockey.Ru.
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