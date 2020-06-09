Овечкин и другие игроки «Вашингтона» поддержали акцию «Жизни чёрных важны»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» присоединился к акции #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны»), почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Хоккеисты столичного клуба записали видеообращение, в котором выступили против насилия в отношении афроамериканцев. В акции участие принял российский форвард Александр Овечкин.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции повалил его на асфальт и надавил коленом на горло, не давая дышать, что привело к смерти. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.